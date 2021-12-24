HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! O güne dikkat! 10 derece birden düşecek! İstanbul'a kar yağacak mı?
Günlerdir soğuk havanın etkisi altında kalan birçok ilimizde eğitime ara verilirken Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bugünden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da yağmur yağabilir. Özellikle Uludağ ve Anadolu'daki yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Anadolu'nun diğer kesimlerinde bile yılbaşında kar yağışı görünmüyor ama bu değişebilir. Önümüzdeki 10 gün içinde tahmin yapmak zor, tutma ihtimali yüzde 70 civarında" uyarısında bulundu.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu