Bill Gates Türkiye’de! Efes Antik Kenti’nin ardından şimdi de Bodrum’da! Korumasının hareketleri olay oldu!

2,5 saat kalede kaldı

Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen "Lana" isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı.