Bill Gates Türkiye’de! Efes Antik Kenti’nin ardından şimdi de Bodrum’da! Korumasının hareketleri olay oldu!
Son aylarda eşi Melinda Gates ile boşanma süreci yaşayan ve pedofili arkadaşı Jeffrey Epstein itirafları ile gündemden düşmeyen Microsoft kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Efes Antik Kenti'nin ardından Bodrum'a demir attı. Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates'e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.
24.10.2021 13:41
- Son Güncelleme: 24.10.2021 13:41
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum'a demir attı.
Lana isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum'a çevirdi.
Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.
2,5 saat kalede kaldı
Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen "Lana" isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı.