SON DAKİKA: Türkiye İHA ve SİHA’da tarih yazıyor! ABD, İngiltere ve Kanada ambargoları kaldırıyor

Son dakika haberler: Türkiye, milli menfaatleri ile alakalı kararlarına yaptırımlarla müdahale etmeye çalışan ülkelere karşı net tutum sergileyerek politikalarından geri adım atmadı ve sonuca ulaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından önemi başta müttefikleri olmak üzere tüm dünya tarafından anlaşılan Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar da tek tek kalkıyor.

İşte başta İHA ve SİHA üretimi olmak üzere yerli-milli üretimde daha ferah bir dönemi başlatacak o gelişmeler...