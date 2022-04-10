SON DAKİKA: Türkiye İHA ve SİHA'da tarih yazıyor! ABD, İngiltere ve Kanada ambargoları kaldırıyor
Son dakika haberleri... Türkiye yerli ve milli teknoloji hamleleriyle İHA ve SİHA'larda tarih yazarken ABD, İngiltere ve Kanada tarafından uygulamaya konan yaptırımlar kalkmaya başladı. ABD yeni F-16'lar için göz kırparken, İngiltere ihracat kısıtlamasını kaldırdı. Kanada ise SİHA'lar için mercek satışına onay vermeye hazırlanıyor. İşte yerli ve milli üretimde yeni bir dönemi başlatacak son dakika gelişmeleri...
Son dakika haberler: Türkiye, milli menfaatleri ile alakalı kararlarına yaptırımlarla müdahale etmeye çalışan ülkelere karşı net tutum sergileyerek politikalarından geri adım atmadı ve sonuca ulaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından önemi başta müttefikleri olmak üzere tüm dünya tarafından anlaşılan Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar da tek tek kalkıyor.
İşte başta İHA ve SİHA üretimi olmak üzere yerli-milli üretimde daha ferah bir dönemi başlatacak o gelişmeler...
SON DAKİKA | AMBARGO VE YAPTIRIM KARARLARI KALKIYOR
Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonlar, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verilen destek, S-400 süreci ve Libya konusu gibi gelişmeler sonrası uygulanan ambargoların yersiz olduğu bir kez daha görüldü. Ambargoların kaldırılmasına ilişkin ilk adımlar ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve İtalya'dan geldi.
KISITLAMALAR KALKIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler zirvesinin ardından "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanması, konuşulmaması, hatta gündeme dahi gelmemesi gerekir" mesajının ardından gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü isimler arasında İngiliz mevkidaşı Liz Truss ve Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly de yer aldı.