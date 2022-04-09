Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Kartal’a Millet Bahçesi müjdesi

"3 MİLYON KONUTUMUZU DÖNÜŞTÜRDÜK"

İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu belirten Kurum, "Hocalarımız, üniversitelerimiz, kurumlarımız İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğini üzerine basa basa ifade ediyorlar. Şunun altını her defasında önemle çiziyorum. İstanbul'umuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir gündemi yoktur. Ne yazık ki ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Sadece 100 yılda 80 bin kardeşimizi depremler nedeniyle kaybettik." ifadelerini kullandı.