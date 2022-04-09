Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Kartal'a Millet Bahçesi müjdesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde Kartal Millet Bahçesi'nin yapımına başlayacaklarını belirterek, "İnşallah 2023 yılında, Dünya Çevre Günü'nde tamamlıyoruz. Kartal'a, İstanbul'a armağan ediyoruz." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal Esentepe'deki taş ocağının yerine 313 bin metrekare büyüklüğünde Kartal Millet Bahçesi'nin yapımına başlayacaklarını belirterek, "İnşallah 2023 yılında, Dünya Çevre Günü'nde tamamlıyoruz. Kartal'a, İstanbul'a armağan ediyoruz." dedi.
Bakan Kurum, Kartal'da 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması sonucu başlatılan Orhantepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanının büyük Türkiye yürüyüşüne 1994'te başlayarak, kesintisiz 20 yıllık AK Parti iktidarını ülkeye, demokrasiye, cumhuriyete kazandırdığını vurgulayan Kurum, İstanbul'a yaptıkları her bir yatırımı, kazandırdıkları her bir eseri, gerçekleştirdikleri her bir projeyi ülkeye, dünyaya ve insanlığa hizmet olarak gördüklerini kaydetti.
Kurum, kentteki 39 ilçede kentsel dönüşümden sosyal konuta, çevre yatırımlarından millet bahçelerine kadar her alandaki projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, içerisinde kıraathanelerden camilere, bisiklet yollarından mesire alanlarına, yürüyüş parkurlarından spor alanlarına kadar pek çok sosyal donatının bulunduğu 43 millet bahçesiyle şehirdeki yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getirdi.
"3 MİLYON KONUTUMUZU DÖNÜŞTÜRDÜK"
İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu belirten Kurum, "Hocalarımız, üniversitelerimiz, kurumlarımız İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğini üzerine basa basa ifade ediyorlar. Şunun altını her defasında önemle çiziyorum. İstanbul'umuzun depremden ve kentsel dönüşümden daha öncelikli bir gündemi yoktur. Ne yazık ki ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Sadece 100 yılda 80 bin kardeşimizi depremler nedeniyle kaybettik." ifadelerini kullandı.