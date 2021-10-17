Kahraman Mehmetçik'ten Suriye'de yardım eli!
Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellendiği Suriye'de altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin yanı sıra insanı yardımlara da devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere halkın yeme içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ve Suriyelilerin huzur ve güvenliği için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile azim ve kararlılıkla mücadele eden ve sınırların güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engelleyerek güvenlik ve huzur ortamı sağlayan Mehmetçik'in yardım elini bölgeye uzattığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hayatın normalleşmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak bölgede yer alan İsimsiz, Annasan, Bir İsa, UMM Sagrij,
Shamu, Kharib, Birhavvas ve Saliyah Meskun mahalle ve köylerine insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, TSK'nın başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere Barış Pınarı bölgesindeki halkın yeme içmeden giyime, elektrikten suya,