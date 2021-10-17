Kahraman Mehmetçik’ten Suriye’de yardım eli!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ve Suriyelilerin huzur ve güvenliği için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile azim ve kararlılıkla mücadele eden ve sınırların güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engelleyerek güvenlik ve huzur ortamı sağlayan Mehmetçik'in yardım elini bölgeye uzattığı belirtildi.