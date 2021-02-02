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SON DAKİKA: İzmir'de sel felaketi! Polisler vatandaşlara yardımcı oldu

Son dakika haberi: İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı. Ulaşıma kapanan Karşıyaka Anadolu Caddesi'nde çok sayıda araç ve otobüs su içinde kaldı. Emniyet güçleri yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oldu. Bu kareler akıllara şehit polis memuru Fethi Sekin'i getirdi. İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sekin, görevi süresince sürücülerin ve yayaların yardımına koşarken kayganlaşan yola kum döktüğü görüntüler de hala hafızalarda.

02.02.2021 12:56 - Son Güncelleme: 02.02.2021 12:58
SON DAKİKA: İzmir'de sel felaketi! Polisler vatandaşlara yardımcı oldu

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

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SON DAKİKA: İzmir'de sel felaketi! Polisler vatandaşlara yardımcı oldu

Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

SON DAKİKA: İzmir'de sel felaketi! Polisler vatandaşlara yardımcı oldu

Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı.

SON DAKİKA: İzmir'de sel felaketi! Polisler vatandaşlara yardımcı oldu

Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

SON DAKİKA: İzmir'de sel felaketi! Polisler vatandaşlara yardımcı oldu

İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.