SON DAKİKA | Tüm gözler Kabine Toplantısında! EYT, seçim tarihi, 3600 ek gösterge... Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Son dakika haberi | Asgari ücret zammı, memur ve emeklilere yapılan zam oranlarının Başkan Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından şimdi de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik başvurusu için yapılacak düzenlemeyi beklemeye başladı. Yarın yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda EYT konusunun da masaya gelmesi bekleniyor. EYT'nin yanı sıra 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge ile birlikte seçim tarihi gibi konuların da Kabine Toplantısı gündeminde olması bekleniyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantı 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı olacak.
Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret zammının belirlenmesi, emekli ve memurlara yapılacak zam oranlarının da netleşmesiyle birlikte artık Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) gözü yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.
YAŞ ŞARTI OLMAYACAK
Başkan Erdoğan, EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaş şartı olmayacağını duyurmuştu. EYT de prim ödeme şartı ve sigortalılık yıl süresi şartları bulunuyor.
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın EYT ile ilgili detayları açıklayarak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.