HAVA DURUMU | Kar İstanbul'un kapısına dayandı! İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışının ardından İstanbullular "İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar geri gelecek mi?, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Hava durumu haberleri anbean takip edilirken Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den alınan habere göre yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışının, İstanbul'a doğru ilerlediği öğrenildi. İşte il il hava durumu
Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.
GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK
Son dakika haberine göre İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.
DOĞU AKDENİZ İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de Adana ve Mersin çevreleriyle Osmaniye'nin batısı ve Kahramanmaraş'ın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
600 METRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR
Akşam saatleri itibarıyla beklenen yağışların etkisini artırarak, kıyı kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer 20 santimetre üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvveti olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvveti olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı