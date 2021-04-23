CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yalan üstüne yalan sıraladı! İşte rakamlarla 21 ayın özeti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı canlı yayın programında 21 aylık belediye başkanlığı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tek icraatı AK Parti döneminden kalma projelerle övünmek olan İmamoğlu'nun "ilerleme kaydettik" diye açıkladığı oranların tamamının yalan olduğu ortaka çıktı. İşte İmamoğlu'nun iddiaları ve gerçekler.
23.04.2021 13:43
- Son Güncelleme: 23.04.2021 13:56