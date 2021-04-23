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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yalan üstüne yalan sıraladı! İşte rakamlarla 21 ayın özeti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı canlı yayın programında 21 aylık belediye başkanlığı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tek icraatı AK Parti döneminden kalma projelerle övünmek olan İmamoğlu'nun "ilerleme kaydettik" diye açıkladığı oranların tamamının yalan olduğu ortaka çıktı. İşte İmamoğlu'nun iddiaları ve gerçekler.

takvim.com.tr
23.04.2021 13:43 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:56
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yalan üstüne yalan sıraladı! İşte rakamlarla 21 ayın özeti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün katıldığı canlı yayın programında 21 aylık sürece ilişkin yalan üstüne yalan sıraladı. İşte İmamoğlu'nun iddiaları ve rakamlarla gerçekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yalan üstüne yalan sıraladı! İşte rakamlarla 21 ayın özeti

YALAN: Ümreniye-Ataşehir-Göztepe hattını yüzde 4 ile aldık, yüzde 31 seviyesine getirdik.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yalan üstüne yalan sıraladı! İşte rakamlarla 21 ayın özeti

GERÇEK: 21 ayda kaydedilen ilerleme sadece yüzde 17.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yalan üstüne yalan sıraladı! İşte rakamlarla 21 ayın özeti

YALAN: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı durmuştu. Yüzde 4 ile devraldık. Yüzde 24'e ulaştı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında yalan üstüne yalan sıraladı! İşte rakamlarla 21 ayın özeti

GERÇEK: 21 ayda sağlanan ilerleme yalnızca yüzde 11.