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Haberler Güncel SON DAKİKA: Terörden temizlenen Dağlıca artık daha güvenli ve huzurlu! Mehmetçik'in tek isteği dua

SON DAKİKA: Terörden temizlenen Dağlıca artık daha güvenli ve huzurlu! Mehmetçik'in tek isteği dua

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Yıldırım Harekatı'nın en önemli askeri noktasını; sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanılarak yapılan üs bölgeleri oluşturuyor. Bölge daha güvenli ve huzurlu hala getirilirken Mehmetçik'in tek isteği ise dua.

DHA
15.02.2022 09:45 - Son Güncelleme: 15.02.2022 09:54
SON DAKİKA: Terörden temizlenen Dağlıca artık daha güvenli ve huzurlu! Mehmetçik’in tek isteği dua

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Yıldırım Harekatı'nın en önemli askeri noktasını; sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanılarak yapılan üs bölgeleri oluşturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Terörden temizlenen Dağlıca artık daha güvenli ve huzurlu! Mehmetçik’in tek isteği dua

1860 rakımlı Gevanakurki üs bölgesi ise Avaşin-Basyan'ın da bulunduğu Irak'ın sıfır noktasında yer alıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede Mehmetçik, zor koşullarda görev yapıyor.

SON DAKİKA: Terörden temizlenen Dağlıca artık daha güvenli ve huzurlu! Mehmetçik’in tek isteği dua

Yüksekova ilçesine 54 kilometre mesafedeki Şemdinli ile Çukurca arasında kalan ve Irak'ın kuzeyindeki sınır hattında konuşlu Dağlıca 4. Hudut Tabur Komutanlığı ve çevresindeki üs bölgelerinde görev yapan askerler, dondurucu soğuk ve metrelerce kara aldırış etmeden eller tetikte vatan nöbeti tutuyor.

SON DAKİKA: Terörden temizlenen Dağlıca artık daha güvenli ve huzurlu! Mehmetçik’in tek isteği dua

Sarp kayalıklardan derin vadilerden oluştuğu için daha önce teröristlerin sızabildikleri Dağlıca bölgesi, son düzenlemelerden sonra artık daha güvenli. Dağlar adeta törpülenip, yollar yapılmış ve kartal yuvası noktalara ise teknolojinin tüm imkanları kullanarak modüller üs bölgeleri ve kalekollar inşa edilmiş.

SON DAKİKA: Terörden temizlenen Dağlıca artık daha güvenli ve huzurlu! Mehmetçik’in tek isteği dua

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR
Bölgede 24 saat gözetleme yapan hudut kartalları da en ufak hareketliliği bile değerlendiriyor ve gerektiğinde son teknolojik silahlarla bölgeyi ateş altına alabiliyor.

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