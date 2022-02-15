Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Diri diri yakılıp üzerine beton dökülmüş! Dikkat çeken HTS kayıtları

Muğla'da boğulduktan sonra cesedi varilde yakılarak öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da suç delillerini gizleme, yok etme değiştirme, kasten öldürme suçuna iştirak eyleminden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma yapılması için başvuruda bulunduklarını açıklandı.