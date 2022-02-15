Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Diri diri yakılıp üzerine beton dökülmüş! Dikkat çeken HTS kayıtları
Muğla'da Cemal Mete Avcı tarafından önce öldürülüp sonra cesedi varilde yakılarak üzerine beton dökülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "Bunu tek bir kişinin kaldırması hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı. Mertcan Avcı'nın müşterek faille cinayete ortak olduğunu düşünüyoruz. Yani Mertcan Avcı cinayet saatinde cinayetin gerçekleştiği bağ evinde HTS kayıtları ortada" dedi.
Muğla'da boğulduktan sonra cesedi varilde yakılarak öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da suç delillerini gizleme, yok etme değiştirme, kasten öldürme suçuna iştirak eyleminden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma yapılması için başvuruda bulunduklarını açıklandı.
CİNAYET TEK BAŞINA İŞLENMEDİ
Pınar Gültekin tarafının avukatı Rezan Epözdemir, "Hep başından beri 'Bu cinayet tek başına işlenemez' dedik. Sonrasında Mertcan Avcı'nın cinayet mahallinde olduğu HTS raporlarıyla sabit hale geldi" dedi.
KATİL CEMAL METİN AVCI HAKİM KARŞISINDA
Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 10'uncu duruşması görüldü.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı , Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı.
Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı katıldı.