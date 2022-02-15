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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere kritik uyarı! Donacağız! İstanbul'a kar yağacak mı?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere kritik uyarı! Donacağız! İstanbul'a kar yağacak mı?

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı her gün merakla aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

15.02.2022 08:52 - Son Güncelleme: 15.02.2022 08:52
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere kritik uyarı! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere kritik uyarı! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikliği olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere kritik uyarı! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere kritik uyarı! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere kritik uyarı! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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