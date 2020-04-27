Son dakika: Terör saldırılarına karşı kalkan olması için "betonarme sandviç plak" geliştirdiler
Fırat Üniversitesinde (FÜ) iki akademisyen, bomba ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırılarına karşı yapılara kalkan olması amacıyla "betonarme sandviç plak" geliştirdi. Yapıların durumuna göre farklı kombinasyonlarla dizayn ettikleri plakların patlama sonucu açığa çıkan basınç ve enerjiyi hedef noktadan farklı yöne tahliye ederek, meydana gelebilecek zararı minimuma indirdiğini tespit eden akademisyenler, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sundu.
Fırat Üniversitesinde (FÜ) iki akademisyen, bomba ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırılarına karşı yapılara kalkan olması amacıyla "betonarme sandviç plak" geliştirdi.
FÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş ve araştırma görevlisi Dursun Bakır, teröristlerin el yapımı patlayıcı ve bombalı saldırılarına karşı yapıların dayanıklılığını artırmak için "Patlama Enerjisini Sönümleyici Optimum Betonarme Yapı Tasarımının Araştırılması Projesi"ni hazırladı.
Yapıların durumuna göre farklı kombinasyonlarla dizayn ettikleri plakların patlama sonucu açığa çıkan basınç ve enerjiyi hedef noktadan farklı yöne tahliye ederek, meydana gelebilecek zararı minimuma indirdiğini tespit eden akademisyenler, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sundu.
Projeye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 720 bin liralık destek sunuldu. Akademisyenler bu destek ile geliştirdikleri plak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
PROJEYE TÜBİTAK'TAN DESTEK
Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlayıcı maddelerin terör saldırılarında en çok kullanılan yöntem olduğunu, bu nedenle hedef olabilecek yapıların betonarme plaklarla kaplanarak korunması amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.
Can kaybı ve ağır hasarların önüne geçilmesi için betonerme sandviç plak geliştirdiklerini belirten Savaş, proje doğrultusunda 2 yıl önce Malatya'nın Pütürge ilçesinde 6 yolda el yapımı patlayıcı ile deneme yaptıklarını aktardı.
Savaş, patlayıcı maddeleri menfezlere yerleştirerek bunların kuvvetlerini, tepkilerini ölçtüklerini vurgulayarak, "Buna göre patlayıcının sönümlemesini (Salınım hareketinin genliğini sıfıra indirmek) yaptık. Normal menfezlerde patlayıcı madde etkisindeki bir araç 4 metre yukarıya fırlarken bizim yaptığımız yeni sistemde zemin yaklaşık 1-1,5 metre yukarı kalkarak aşağı indi. Bundan yola çıkarak enerji sönümlemesinin hem ekonomik olması hem de imalatının kolay olmasından dolayı bunu güvenlik binaları, karakollar, kalekollar gibi binaların yapı sistemlerine de uygulayabiliriz diye düşündük. TÜBİTAK hazırladığımız projeyi kabul etti." diye konuştu.