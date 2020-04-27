Son dakika: Terör saldırılarına karşı kalkan olması için "betonarme sandviç plak" geliştirdiler

PROJEYE TÜBİTAK'TAN DESTEK

Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlayıcı maddelerin terör saldırılarında en çok kullanılan yöntem olduğunu, bu nedenle hedef olabilecek yapıların betonarme plaklarla kaplanarak korunması amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Can kaybı ve ağır hasarların önüne geçilmesi için betonerme sandviç plak geliştirdiklerini belirten Savaş, proje doğrultusunda 2 yıl önce Malatya'nın Pütürge ilçesinde 6 yolda el yapımı patlayıcı ile deneme yaptıklarını aktardı.