İşte koronavirüsle mücadelenin kalbi 112 Avrupa Komuta Merkezi! Günde 40 bin çağrı geliyor!

"GÜNDE 40 BİNE ULAŞAN ÇAĞRILAR ALIYORUZ"

Büyük bir özveri ile çalışan komuta merkeziyle ilgili bilgileri İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen verdi.

Koronavirüs nedeniyle her zamankinden çok daha yoğun günler geçirdiklerini ve çağrı sayılarının oldukça arttığını dile getiren Türkmen, "Normalde de çağrı merkezimiz Türkiye'nin en yoğun çalışan, en fazla çağrı alan merkeziydi. Tabii ki bu koronavirüs ile ilgili durumlar ortaya çıkınca hem danışmak için arayanlar, hem de sokağa çıkma yasakları gibi durumlarda insanların insani ihtiyaçları ile ilgili danışabileceği bir merkez olmamızdan dolayı, çağrılarımız aşırı miktarda arttı.