İşte koronavirüsle mücadelenin kalbi 112 Avrupa Komuta Merkezi! Günde 40 bin çağrı geliyor!
Son dakika haberi... Dünyayı esir alan koronavirüs salgınıyla mücadelenin ilk adımı olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'nde salgınla birlikte artan yoğunlukla yaşananlar görüntülendi. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, "Biz ayda 600 bin civarı çağrı alan bir merkezdik. Tabii ki şu anda süreçlerimizde neredeyse iki katına varan bir çağrı yoğunluğumuz ortaya çıkmaya başladı. Günde 40 bine ulaşan çağrılar almaya başladık" dedi.
Çağrıları yanıtlayan görevliler, salgın dolayısıyla rutin sorularına ek hastalara, tek tek koronavirüs semptomlarının olup olmadığını soruyor. Sorular bittiğinde ise hastadan, var ise maske ve eldivenini takarak sağlık personellerini beklemesi isteniyor. Sonraki aşamada ise en yakın ambulans, adres bilgileri teyit edilen hastanın evine yönlendiriliyor. Ekipler, her hastaya koruyucu ekipmanlarını giyinerek gidiyor.
"GÜNDE 40 BİNE ULAŞAN ÇAĞRILAR ALIYORUZ"
Büyük bir özveri ile çalışan komuta merkeziyle ilgili bilgileri İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen verdi.
Koronavirüs nedeniyle her zamankinden çok daha yoğun günler geçirdiklerini ve çağrı sayılarının oldukça arttığını dile getiren Türkmen, "Normalde de çağrı merkezimiz Türkiye'nin en yoğun çalışan, en fazla çağrı alan merkeziydi. Tabii ki bu koronavirüs ile ilgili durumlar ortaya çıkınca hem danışmak için arayanlar, hem de sokağa çıkma yasakları gibi durumlarda insanların insani ihtiyaçları ile ilgili danışabileceği bir merkez olmamızdan dolayı, çağrılarımız aşırı miktarda arttı.
Tabii ki biz öncelikle işimiz gereği sağlıkla ilgili çağrılar almak istiyoruz ve ambulanslarımızı sadece acil vakalar için çıkartmak istiyoruz. Tabii bu sürecin içinde bizim günde gelen çağrı sayılarımız zaten bilinmekte. Biz ayda 600 bin civarı çağrı alan bir merkezdik. Tabii ki şu anda süreçlerimizde neredeyse iki katına varan bir çağrı yoğunluğumuz ortaya çıkmaya başladı. Günde 40 bine ulaşan çağrılar almaya başladık.
Çok şükür ekibimizle birlikte bu çağrıların hepsini karşılayabiliyor ve gereken acil vakaların hepsine ambulanslarımızı çıkartabiliyoruz. Sahada eş zamanlı 181 ambulansımız Avrupa yakasında görev yapmakta. Tüm ekiplerimiz canla başla, gerektiğinde kendi ihtiyaçlarından bile fedakarlık göstererek çalışmaktalar. Onları da sizlerin nezdinde bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.