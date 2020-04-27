Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim'den okuduğu ayetler CHP'li Gökçe Gökçen ve HDP'li Serpil Kemalbay'ı rahatsız etti!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" şeklindeki sözlerinden rahatsız oldu. CHP'li Gökçen, "Ayrıştırıcı ve nefret suçlarına adeta gerekçe yaratan bu söylemi ve dini duyguları kullanarak bunu yapanları kınıyorum" ifadelerini kullanırken HDP'li Kemalbay "Nefret söylemi yayarak LGBT+'ları ve HİV ile yaşayanları hedef haline getiriyorsunuz" dedi.
27.04.2020 13:13
- Son Güncelleme: 27.04.2020 13:27
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.
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