SON DAKİKA: Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlara müsilaj nedeniyle uyarı tabelaları asıldı

Şenol Kayı ise , "Bir kez girdim sabah çok temizdi. Öğeden sonra kirlendi. Ama ne yapalım çocuklarımız var torunlarımız var. Biraz da onlar için geliyoruz. Biraz deniz kirli. Denize girdim bir şey hissetmedim. Dediğim gibi sabah temiz öğleden sonra su kötü" diye konuştu.