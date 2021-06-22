SON DAKİKA: Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlara müsilaj nedeniyle uyarı tabelaları asıldı
Son dakika haberleri... Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki mavi bayraklı plajlarda vatandaşların denize girmemeleri yönünde uyarı tabelaları koydu.
Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı 6 plaja belediye tarafından "Tüm halkımıza önemle duyurulur' başlığını taşıyan levhalar asılarak denize girmemeleri yönünde uyarı levhaları asıldı. Levhalarda, "Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle mavi bayraklı plajlarımız; bakanlıklar tarafından bilimsel olarak müsilajın denize girenlerin sağlığı üzerine etkileri belirlenerek açıklanan kadar faaliyet göstermeyecek ve bu plajlarda can kurtaran dahil hizmet verilmeyecektir. Denize girilmesi halinde tüm sorumluluk denize giren vatandaşlarımızın kendilerine aittir" yazısı yer aldı.
DENİZE GİRMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin uyarısına rağmen, halkın mavi bayraklı plajlarda denize girdiği görüldü. Şarköy'de yaşayan Hatice Kıyık, alınan önlemlerin önemli olduğunu belirterek, "Dün ve bugün girdik denize. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama kirli geldiğinde çıkıyoruz tabii. Salya dün çoktu bugün yok. Dün akşam çoktu. Çay içerken bile korktum ve kaçtım. Bayağı bir kötüydü" dedi.