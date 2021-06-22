Bozcaada'da müsilaj var mı? Sahillerin temizlenmesi turizmcileri heyecanlandırdı

Bozcaada'da müsilaj var mı? Tatil planları yapanların arama motorlarında en çok aradığı sorulardan biri Bozcaada'da müsilaj var mı? Çanakkale Boğazı'nda bir süredir görülen müsilaj geçtiğimiz günlerde lodosun etkisiyle Bozcaada'da da görülmüştü. Bu manzara kaygı yaratırken müsilajın dağılması rahatlama yarattı. Adada geçtiğimiz haftalarda çekilen fotoğraflarda ise müsilajın etkisi görülüyordu.

22.06.2021 15:15 - Son Güncelleme: 22.06.2021 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





