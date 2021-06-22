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Bozcaada'da müsilaj var mı? Sahillerin temizlenmesi turizmcileri heyecanlandırdı

Bozcaada'da müsilaj var mı? Tatil planları yapanların arama motorlarında en çok aradığı sorulardan biri Bozcaada'da müsilaj var mı? Çanakkale Boğazı'nda bir süredir görülen müsilaj geçtiğimiz günlerde lodosun etkisiyle Bozcaada'da da görülmüştü. Bu manzara kaygı yaratırken müsilajın dağılması rahatlama yarattı. Adada geçtiğimiz haftalarda çekilen fotoğraflarda ise müsilajın etkisi görülüyordu.

22.06.2021 15:15 - Son Güncelleme: 22.06.2021 15:27
Bozcaada'da müsilaj var mı? Sahillerin temizlenmesi turizmcileri heyecanlandırdı

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda aylardır etkili olan müsilaj, Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya kadar ulaştı.

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Bozcaada'da müsilaj var mı? Sahillerin temizlenmesi turizmcileri heyecanlandırdı

Havanın lodos olduğu günlerde Bozcaada Limanına dolan müsilaj, tatilcileri tedirgin ederken, turizmcileri de kaygılandırdı.

Bozcaada'da müsilaj var mı? Sahillerin temizlenmesi turizmcileri heyecanlandırdı

Ancak müsilajın, daha çok limanda görüldüğünü, koyların her zamanki gibi temiz olduğunu belirten turizmciler, belli bölgelerdeki müsilaj görüntülerinin adanın genelinde varmış gibi bir algıya neden olduğunu belirtti.

Bozcaada'da müsilaj var mı? Sahillerin temizlenmesi turizmcileri heyecanlandırdı

"BOZCAADA TERTEMİZ MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR"
BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz, müsilajın poyraz rüzgarıyla ve akıntının etkisiyle dağıldığını söyledi.

Bozcaada'da müsilaj var mı? Sahillerin temizlenmesi turizmcileri heyecanlandırdı

Ada sahillerinin her zamanki kadar temiz olduğunu ve her gün koylardan drone ile görüntüler çekerek, derneğin sosyal medya hesabından paylaştıklarını belirten Yavuz, "Ada stratejik konumundan dolayı, akıntının ve rüzgarın bol olduğu coğrafya.