RAMAZAN İMSAKİYE
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HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bugün hava nasıl olacak? sorusu en çok merak edilen konu olurken Meteoroloji'den bir son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgeleri ve illeri tek tek sayarak sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu…

30.04.2021 11:09 - Son Güncelleme: 30.04.2021 11:09
HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklıklarında ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin puslu, yer yer sisli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Güney Ege'nin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu