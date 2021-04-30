HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bugün hava nasıl olacak? sorusu en çok merak edilen konu olurken Meteoroloji'den bir son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgeleri ve illeri tek tek sayarak sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu…

30.04.2021 11:09 - Son Güncelleme: 30.04.2021 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





