HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek sayarak uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Bugün hava nasıl olacak? sorusu en çok merak edilen konu olurken Meteoroloji'den bir son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgeleri ve illeri tek tek sayarak sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu…
İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin puslu, yer yer sisli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu