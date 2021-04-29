RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Tam kapanmada dikkat! Bu oyuna gelmeyin

Son dakika haberi! Tam kapanma kapsamında seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili uyarılar peş peşe geliyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında tam kapanmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağına ilişkin bilgi kirliliğine karşı uyarıldı. Vatandaşlara tam kapanma, sokağa çıkma yasağı, seyahat izni ve koronavirüs pandemisi destekleriyle ilgili telefonlarına gelen mesaj linklerine tıklarken dikkatli olmaları konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

29.04.2021 07:51 - Son Güncelleme: 29.04.2021 07:59
SON DAKİKA: Tam kapanmada dikkat! Bu oyuna gelmeyin

Tam kapanma ile ilgili kritik uyarılar peş peşe geldi.Seyahat yasağı saat kaçta başlıyor sorularına karşı oluşturulan bilgi kirliliğine karşı tam kapanma genelgesini aydınlatan uyarılar ve bilgilendirmeler yaparken uzmanlar da tam kapanma döneminde dolandırıcıların kullanabileceği yöntemlere dikkat çekerek oltaya gelmeyin uyarısında bulundu.

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SON DAKİKA: Tam kapanmada dikkat! Bu oyuna gelmeyin


TAM KAPANMA SÜRECİNDE OLTAYA GELMEYİN
Evde kalınan süre boyunca siber hijyenin de çok önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar kimlik ve para hırsızlığı hedefli oltalama saldırılarına karşı dikkatli olun çağrısı yaptı ve şu örnekleri verdi: "Sağlık Bakanlığı size ödeme yapabilir" "Ramazan ayı için yardım alınız", "Para dağıtılıyor, linki tıkla", "Aşı sırası sana geldi, sıranı al", "17 günü evden iş imkânıyla değerlendir" şeklinde kısa mesajla vatandaşları oltalamaya çalışan dolandırıcılara karşı siber güvenlik uzmanları dikkat çekici uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA: Tam kapanmada dikkat! Bu oyuna gelmeyin


Uzmanlar, bilindik ve güvenilir sitelerden alışveriş yapılması, kişisel ve kredi kartı bilgilerinin verilirken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALIN
Uzmanlar, "Her gelen linke ve e-mail'e tıklamayın. Mobil uygulamaları kullanın. Aşı veya ramazan yardımlarıyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan bildirimleri dikkate alın" uyarısında bulundu. Vatandaşların kredi kartı ve kişisel bilgilerini online sitelerde kullanırken çok dikkatli olmaları tavsiye edilidi.

SON DAKİKA: Tam kapanmada dikkat! Bu oyuna gelmeyin

PİŞMAN OLMAYIN!
Siber güvenlik uzmanı Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, sahte alışveriş siteleri, yardım SMS'leri, aşıda öncelik mesajlarıyla ilgili yapılan oltalama faaliyetlerine karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.

SON DAKİKA: Tam kapanmada dikkat! Bu oyuna gelmeyin

TAM KAPANMA BAŞLARKEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ ADETA KAÇIŞ KAOSU OLUŞTU!
Tam kapanmanın adresi, yazlık bölgeler oldu. Vatandaşlar üç haftalık kirası 8 ila 50 bin lira arasında değişen yazlıklara akın etti. Kaş-Kalkan ise en gözde bölge oldu