SON DAKİKA: Tam kapanmada dikkat! Bu oyuna gelmeyin
Son dakika haberi! Tam kapanma kapsamında seyahat yasağı ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili uyarılar peş peşe geliyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında tam kapanmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağına ilişkin bilgi kirliliğine karşı uyarıldı. Vatandaşlara tam kapanma, sokağa çıkma yasağı, seyahat izni ve koronavirüs pandemisi destekleriyle ilgili telefonlarına gelen mesaj linklerine tıklarken dikkatli olmaları konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.
Tam kapanma ile ilgili kritik uyarılar peş peşe geldi.Seyahat yasağı saat kaçta başlıyor sorularına karşı oluşturulan bilgi kirliliğine karşı tam kapanma genelgesini aydınlatan uyarılar ve bilgilendirmeler yaparken uzmanlar da tam kapanma döneminde dolandırıcıların kullanabileceği yöntemlere dikkat çekerek oltaya gelmeyin uyarısında bulundu.
TAM KAPANMA SÜRECİNDE OLTAYA GELMEYİN
Evde kalınan süre boyunca siber hijyenin de çok önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar kimlik ve para hırsızlığı hedefli oltalama saldırılarına karşı dikkatli olun çağrısı yaptı ve şu örnekleri verdi: "Sağlık Bakanlığı size ödeme yapabilir" "Ramazan ayı için yardım alınız", "Para dağıtılıyor, linki tıkla", "Aşı sırası sana geldi, sıranı al", "17 günü evden iş imkânıyla değerlendir" şeklinde kısa mesajla vatandaşları oltalamaya çalışan dolandırıcılara karşı siber güvenlik uzmanları dikkat çekici uyarılarda bulundu.
Uzmanlar, bilindik ve güvenilir sitelerden alışveriş yapılması, kişisel ve kredi kartı bilgilerinin verilirken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
BİLDİRİMLERİ DİKKATE ALIN
Uzmanlar, "Her gelen linke ve e-mail'e tıklamayın. Mobil uygulamaları kullanın. Aşı veya ramazan yardımlarıyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan bildirimleri dikkate alın" uyarısında bulundu. Vatandaşların kredi kartı ve kişisel bilgilerini online sitelerde kullanırken çok dikkatli olmaları tavsiye edilidi.