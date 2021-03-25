SON DAKİKA: Taksim Camii'nin yüzde 99'u tamamlandı! İşte ilk kez göreceğiniz kareler
Taksim Meydanı'ndan temeli 4 yıl önce atılan cami inşaatının yüzde 99'u tamamlandı. Ramazan ayında açılması planlanan caminin içindeki çalışmalar da son hızla devam ediyor. Bugüne kadar dışarıdan defalarca görüntülenen caminin içi de ilk kez görüntülendi. İşte Taksim Meydanı'nda yapımı sona yaklaşan camiden ilk kez göreceğiniz kareler...
25.03.2021 13:24
- Son Güncelleme: 25.03.2021 13:24
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor.
Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.
2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.
Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisindeki boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Caminin ana kubbesi için kurulan iskele de söküldü.
Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.