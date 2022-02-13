SON DAKİKA: Siirt'te 545 personelin katılımıyla Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.
13.02.2022 09:41
- Son Güncelleme: 13.02.2022 09:47
Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt İlinde "EREN KIŞ-24 (SİİRT-AKMEŞE) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. ERKAN YALÇIN" Operasyonu başlatıldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.