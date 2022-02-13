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Haberler Güncel SON DAKİKA: Siirt'te 545 personelin katılımıyla Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA: Siirt'te 545 personelin katılımıyla Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

13.02.2022 09:41 - Son Güncelleme: 13.02.2022 09:47
SON DAKİKA: Siirt’te 545 personelin katılımıyla Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başlatıldı

Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt İlinde "EREN KIŞ-24 (SİİRT-AKMEŞE) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. ERKAN YALÇIN" Operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Siirt’te 545 personelin katılımıyla Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başlatıldı

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (545) personel [(39) operasyonel tim] görev alıyor.

SON DAKİKA: Siirt’te 545 personelin katılımıyla Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

SON DAKİKA: Siirt’te 545 personelin katılımıyla Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA: Siirt’te 545 personelin katılımıyla Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA