HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayarak uyardı! Sağanak geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı?
Hafta sonu plan yapanlar "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre Yalova, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu
Son dakika hava durumu uyarısı geldi. Kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla ve Sinop çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Aydın'ın güney ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu,öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.