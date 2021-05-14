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SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'a son veda

Son dakika haberleri... Ağrı'da teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay(33) memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şükran Kabalay ise sık sık eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Şehit olmak istedi, oldu. Şehidim nasıl gittin" diyerek, ağıt yaktı. Baba İsmail Kabalay da, "Yavrusuna doyamadı, ben de yavruma doyamadım" diye ağladı.

14.05.2021 16:58 - Son Güncelleme: 14.05.2021 16:58
SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'a son veda

Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Çarşı Camisi'ne götürüldü.

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SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'a son veda

Burada düzenlenen törene şehidin babası İsmail Kabalay, annesi Aysel Kabalay, eşi Şükran Kabalay, ablası Fatma Bölükbaşı ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve ailenin yakınları katıldı.

SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'a son veda

Cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Aysel Kabalay, "Ah yavrum, ah kuzum benim. Bayrama böyle mi gelecektin.

SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'a son veda

Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Nasıl dayanayım yavrum. Arkandan beni de götür annem.

SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'a son veda

Koca dağlar yıkıldı da altında kaldım oğlum. Ben gitseydim keşke. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.