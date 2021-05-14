SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'a son veda

Son dakika haberleri... Ağrı'da teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay(33) memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şükran Kabalay ise sık sık eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Şehit olmak istedi, oldu. Şehidim nasıl gittin" diyerek, ağıt yaktı. Baba İsmail Kabalay da, "Yavrusuna doyamadı, ben de yavruma doyamadım" diye ağladı.

14.05.2021 16:58 - Son Güncelleme: 14.05.2021 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





