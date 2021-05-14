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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta yasak var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşme nasıl olacak?

Türkiye koronavirüs vakalarının artmasının ardından 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı ile birlikte tam kapanmaya girdi. Başkan Erdoğan, 17 günlük tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; ''Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak'' ifadelerine yer verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kontrollü normalleşmenin başlayacağını açıkladı. Peki 17 Mayıs'ta yasak var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşme nasıl olacak?

14.05.2021 17:19 - Son Güncelleme: 14.05.2021 17:40
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta yasak var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşme nasıl olacak?

17 günlük tam kapanma dönemi, pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek.

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta yasak var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşme nasıl olacak?

Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik Başkan Erdoğan bir açıklama yaptı.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta yasak var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşme nasıl olacak?

Açıklamasında pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya başlayacağını belirten Erdoğan, ''Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' dedi.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta yasak var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşme nasıl olacak?

Kontrollü normalleşmeyle birlikte atılacak adımlar pazartesi günü Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklanacak.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta yasak var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Normalleşme nasıl olacak?

Bayram mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bu sürece ilişkin önemli bir mesaj vererek "Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerine yer vermişti.