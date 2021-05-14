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SON DAKİKA: İsrail çocukları uykularında katletti! Şehit olan Filistinli sayısı 122'ye yükseldi

Son dakika haberleri... İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi. Gazze Şeridi'ne dün gece düzenlenen saldırılarda yakılan evlerinin enkazı altında kalan bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan 6 kişilik Tanani ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi.

14.05.2021 16:48 - Son Güncelleme: 14.05.2021 16:48
SON DAKİKA: İsrail çocukları uykularında katletti! Şehit olan Filistinli sayısı 122'ye yükseldi

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

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SON DAKİKA: İsrail çocukları uykularında katletti! Şehit olan Filistinli sayısı 122'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 3 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 122'ye yükseldi.

SON DAKİKA: İsrail çocukları uykularında katletti! Şehit olan Filistinli sayısı 122'ye yükseldi

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 119, yaralı sayısını 830 olarak duyurmuştu.

SON DAKİKA: İsrail çocukları uykularında katletti! Şehit olan Filistinli sayısı 122'ye yükseldi

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

SON DAKİKA: İsrail çocukları uykularında katletti! Şehit olan Filistinli sayısı 122'ye yükseldi

İSRAİL, ARALARINDA HAMİLE BİR KADININ DA OLDUĞU 6 KİŞİLİK TANANİ AİLESİNİN HEPSİNİ KATLETTİ
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Tanani ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi.