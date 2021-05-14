SON DAKİKA: İsrail çocukları uykularında katletti! Şehit olan Filistinli sayısı 122'ye yükseldi
Son dakika haberleri... İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi. Gazze Şeridi'ne dün gece düzenlenen saldırılarda yakılan evlerinin enkazı altında kalan bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan 6 kişilik Tanani ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi.
14.05.2021 16:48
- Son Güncelleme: 14.05.2021 16:48
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.