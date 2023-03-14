Son dakika: Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçimi için hazırladığı takvim Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirmişti.
14.03.2023 01:44 - Son Güncelleme: 14.03.2023 02:10
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçimi için hazırladığı takvim Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar;