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Haberler Güncel Son dakika: Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika: Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçimi için hazırladığı takvim Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirmişti.

14.03.2023 01:44 - Son Güncelleme: 14.03.2023 02:10
Son dakika: Seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Son dakika: Seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı

Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde, seçim başlangıç takviminin başlangıç tarihi olarak 18 mart 2023 tarihi belirlenmiştir.

Son dakika: Seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı

Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışması da devam etmektedir.

Son dakika: Seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçimi için hazırladığı takvim Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar;

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