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Hayat Eve Sığar uygulamasında çok önemli özellik! Güvenli alanı ilçe ilçe gösteriyor!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 10 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronvirüsün ilk çıktığı andan beri tedbirler alan Türkiye'de Sağlık Bakanlığı vatandaşları bilgilendirmek için Hayat Eve Sığar uygulamasını hizmete sundu. Hayat Eve Sığar ile vatandaşlar bölgelerindeki koronavirüs yoğunluğu görebiliyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasında yer alan, "güvenli alan" bölümü ile kişileri bulundukları alandaki toplam kişi sayısı ve riskli kişi sayısını görüntüleyebiliyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın corona virüs tablosunda son durum...

03.07.2020 08:05 - Son Güncelleme: 03.07.2020 08:05
Hayat Eve Sığar uygulamasında çok önemli özellik! Güvenli alanı ilçe ilçe gösteriyor!

Son dakika haberine göre, Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde sonradan tespit edilmiş pozitif vaka ile aynı ortamda aynı zaman diliminde bulunan kişilere bildirim yapılıyor. Böylece sağlık ve rehberlik hizmeti verilebiliyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Twitter'dan Hayat Eve Sığar Uygulaması'nda yer alan "Güvenli alan" özelliğine dikkat çekti.

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Hayat Eve Sığar uygulamasında çok önemli özellik! Güvenli alanı ilçe ilçe gösteriyor!

Birinci, Güvenli Alan ile ilgili, "İş yerinizi, ticari aracınızı kendiniz ve müşterileriniz için Kovid-19 açısından güvenli hale getirmek için, "Hayat Eve Sığar Güvenli Alan" uygulamasını kullanın, kullandırın" dedi.

Hayat Eve Sığar uygulamasında çok önemli özellik! Güvenli alanı ilçe ilçe gösteriyor!

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki, "güvenli alan" özelliğiyle kişiler bulunduğu alandaki toplam ve riskli kişi sayısını görebiliyor. Örneğin bir iş yeri sahibi, uygulamanın "Karekodlarım" sekmesine tıkladığında açılan ekranda, "Kategori (taşıt, iş yeri, konut, eğitim, sağlık, diğer), Alan adı ve Adres bilgileri" alanları dolduruyor. Milliyet'te yer alan habere göre, daha sonra oluşturulan karekodun alınarak iş yerlerinin girişlerine asılıyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasında çok önemli özellik! Güvenli alanı ilçe ilçe gösteriyor!

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar Uygulaması'nda "Karekod okut" menüsünü tıklayarak açılan karekod okutma ekranından iş yerleri girişindeki karekodları okutabiliyor. Bu sayede iş yeri sahipleri ve tüm vatandaşlar mevcut alandaki toplam ve riskli kişi sayısını görebiliyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasında çok önemli özellik! Güvenli alanı ilçe ilçe gösteriyor!

Uygulama sayesinde sonradan tespit edilmiş pozitif vaka ile aynı ortamda aynı zaman diliminde yer alan kişilere bildirim yapılabiliyor, sağlık ve rehberlik hizmeti verilebiliyor.

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