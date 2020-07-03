Hayat Eve Sığar uygulamasında çok önemli özellik! Güvenli alanı ilçe ilçe gösteriyor!

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki, "güvenli alan" özelliğiyle kişiler bulunduğu alandaki toplam ve riskli kişi sayısını görebiliyor. Örneğin bir iş yeri sahibi, uygulamanın "Karekodlarım" sekmesine tıkladığında açılan ekranda, "Kategori (taşıt, iş yeri, konut, eğitim, sağlık, diğer), Alan adı ve Adres bilgileri" alanları dolduruyor. Milliyet'te yer alan habere göre, daha sonra oluşturulan karekodun alınarak iş yerlerinin girişlerine asılıyor.