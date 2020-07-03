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Bakanlar, Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan çalışanları dinledi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olay anını anlatan bir kadın, masanın altına saklanarak hayatını kurtardığını söyledi.

03.07.2020 23:50 - Son Güncelleme: 04.07.2020 00:01
Bakanlar, Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan çalışanları dinledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hendek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

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Bakanlar, Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan çalışanları dinledi

Hastalarla tek tek sohbet eden Bakan Soylu, Koca ve Selçuk sağlık durumları hakkında bilgiler aldı ve fgeçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakanlar, Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan çalışanları dinledi

"MASANIN ALTINA GİREREK KURTARDIM KENDİMİ"
Fabrikada işçi olarak çalışan ve patlama sırasında kafasından yaralanan bir kadın yaşananları kendisini ziyaret eden Bakan Selçuk, Soylu ve Koca'ya anlattı. Masanın altına girerek kurtulduğunu söyleyen kadın, "Masanın altına girerek kendimi kurtardı. Ben imalathanenin usta bölümündeydim. Patlama tahminimce orada oldu" dedi.

Bakanlar, Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan çalışanları dinledi
Bakanlar, Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan çalışanları dinledi
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