Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu! Günler sonra ilk veri...

'VAKA TABLOSU HAFTALIK AÇIKLANACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin başından bu yana günlük olarak açıklanan Kovid-19 tablosunun artık haftalık olarak açıklanacağını duyurmuştu.



Kişisel Twitter hesabından duyuruyu yapan Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak" ifadelerini kullanmıştı.