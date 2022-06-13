Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu! Günler sonra ilk veri...
Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu duyurdu. Söz konusu tabloya göre, 975 yeni vaka tespit edilirken 4 kişi de yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
13.06.2022 22:22 - Son Güncelleme: 13.06.2022 22:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından vaka tablosunun haftalık açıklanacağını duyurmuştu.
13 Haziran Pazartesi günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.
'VAKA TABLOSU HAFTALIK AÇIKLANACAK'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin başından bu yana günlük olarak açıklanan Kovid-19 tablosunun artık haftalık olarak açıklanacağını duyurmuştu.
Kişisel Twitter hesabından duyuruyu yapan Koca, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak" ifadelerini kullanmıştı.