Orman Genel Müdürlüğü paylaştı! İşte yanan ormanların eski ve yeni hali: İzmir, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir...
Yanan ormanların imara açılacağı iddia ve iftiralarına karşı Orman Genel Müdürlüğü, yapılan yeşillendirme çalışmalarını paylaştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Orman yansa da orman kalır" ifadeleri kullanıldı. İşte kare kare İzmir, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de yanan ormanların hayata dönüş süreci...
Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının ardından tekrardan ormanları ağaçlandırma projeleri devam ediyor. Yapılan tüm bu çalışmalara karşılık bazı güruhlar tarafından asılsız iddialarla yapılan mücadeleye sekte vurulmaya çalışılıyor.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN NET CEVAP
Son günlerde deniz kenarında yanan ormanların imara açılarak bu bölgelerin orman statüsünden çıkarılacağı iddiaları üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi.
ORMAN YANSA DA ORMAN OLARAK KALIR
Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımla yanan ormanların nasıl hayata döndürüldüğü anlatıldı.
OGM'den yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
Fotoğrafı yorumlayamayanlar için tane tane anlatalım.
-Orman yansa da orman olarak kalır.
-Başka amaçla kullanılamaz.
-Yeniden ormanlaştırılır.
"ORMAN ARAZİSİ ORMANDIR"
Orman Genel Müdürlüğü ilk paylaşımının ardından bu kez de deniz kenarında yanan ormanlarla ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Önceki paylaşımımıza yapılan yorumlarda deniz kenarında yanan ormanları soranlar olmuş. Yoğun istek üzerine tane tane, tekrar tekrar anlatalım.
-Dağ başında veya deniz kenarında olması fark etmez.
-Orman arazisi ormandır.
-Yansa da orman kalır.
-Yeniden ağaçlandırılır."