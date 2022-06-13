Orman Genel Müdürlüğü paylaştı! İşte yanan ormanların eski ve yeni hali: İzmir, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir...

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının ardından tekrardan ormanları ağaçlandırma projeleri devam ediyor. Yapılan tüm bu çalışmalara karşılık bazı güruhlar tarafından asılsız iddialarla yapılan mücadeleye sekte vurulmaya çalışılıyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN NET CEVAP

Son günlerde deniz kenarında yanan ormanların imara açılarak bu bölgelerin orman statüsünden çıkarılacağı iddiaları üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi.

ORMAN YANSA DA ORMAN OLARAK KALIR

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımla yanan ormanların nasıl hayata döndürüldüğü anlatıldı.

OGM'den yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Fotoğrafı yorumlayamayanlar için tane tane anlatalım.

-Orman yansa da orman olarak kalır.

-Başka amaçla kullanılamaz.

-Yeniden ormanlaştırılır.