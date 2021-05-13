SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj: Kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. İlk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.