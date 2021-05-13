SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj: Kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." dedi.
13.05.2021 16:17
- Son Güncelleme: 13.05.2021 16:17
NORMALLEŞME AÇIKLAMASI: BİR AYIN SONUNDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi. Bakan Koca açıklamasıyla, 17 Mayıs sonrası normalleşme adımlarına vurgu yaptı.