Vav TV İzle

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj: Kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." dedi.

13.05.2021 16:17 - Son Güncelleme: 13.05.2021 16:17
SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj: Kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

Türkiye tam kapanmaya gitti, koronavirüs vaka sayıları azaldı. Peki ülke nasıl normalleşecek? Kulislere göre 3 aşamalı bir plan bulunuyor. İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj: Kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. İlk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj: Kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

NORMALLEŞME AÇIKLAMASI: BİR AYIN SONUNDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi. Bakan Koca açıklamasıyla, 17 Mayıs sonrası normalleşme adımlarına vurgu yaptı.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj: Kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

İLK ETAPTA KAFELER SAAT 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK
Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj: Kısıtlamaların kalkacağı tarihi duyurdu

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ
Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.