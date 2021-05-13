Ali Babacan'ın ihanet itirafına bir tepki de MHP'li Muhammed Levent Bülbül'den: Bu adama ne denir ki!
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ihanet itirafına tepkiler çığ gibi büyüyor. Muharrem İnce, Mehmet Sevigen, Ak Partili isimler derken bir tepki de MHP'li Muhammed Levent Bülbül'den geldi. Bülbül, Ali Babacan'ı resmen topa tuttu. "Sadakatleri başka yere" diyen Bülbül "Bu adama ne denir ki" ifadelerini kullandı.
Türk siyasi tarihinde eşine çok az rastlanan bir ihanetin hikayesi siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Halk TV'de konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde, Cumhur İttifakı'nın rakibi olan Millet İttifakı için çalıştığını kendi ağzı ile itiraf etti.
Babacan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın çatı adayı olması için görüşmeler yürütüldüğünü, bu görüşmelerin merkezinde de kendisinin olduğunu söyledi. Babacan'ın Abdullah Gül'ü ikna turlarına katıldığı sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren ikinci kişi olması da ihanetin bir başka boyutu olarak dikkat çekti. AK Parti'nin kader birliği yaptığı Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'den Ali Babacan'a tepki geldi. Sabah.com.tr'ye konuşan MHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bu adama ne denir ki! Bir yerdeyken başka mahfiller ile ilişki içinde olabileceğini gösterdi." dedi.
"BU ADAMA NE DENİR Kİ! SADAKATLE MİLLETE HİZMET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Ali Babacan'ın, henüz AK Parti'de aktif vekilken Abdullah Gül'ün adaylığı için çaba sarf ettiğini itiraf etmesini 'ihanet' olarak yorumlayan Bülbül şöyle konuştu:
Beraber mücadele ettiği kişilere bile sadakat hissetmeyen, bağlı olmayan kişiye, bu adama ne denir ki! Böyle bir şahsın; millete, memlekete, milli politikalara, milletin sıkıntılarına karşı emin bir tavır içinde olması, millete sadakatle görevini yerine getirmesi mümkün değildir.
"BİR YERDEYKEN BAŞKA MAHFİLLER İLE İLİŞKİ İÇİNE GİREBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"
"Bir yerdeyken başka mahfillerle ilişki içine girebileceğini gösterdi." diyen Bülbül, "Millete sadakat merkezli bir siyaset yapmadıkları zaten malum. Gerek Karabağ, gerek şimdi yaşanan olaylar gerek ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları ile ilgili değerlendirme ve yaklaşımları sadakatlerinin başka yere olduğunu gösteriyor." dedi.
Bülbül sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu durumu en iyi özetleyen açıklamayı Babacan, ihanet itirafı ile yaptı. Türk siyaseti adına Ali Babacan'dan beklentisi olanların bir kez daha düşünmesi gerektiğini gösteriyor.
"CHP'LİLER BAŞA YERLERDE PİŞEN YEMEĞİN ÖNLERİNE KONULMASINI KABUL EDİYOR"
CHP'nin kendi adayını belirlemek yerine başka merkezlerde aday arayışına koyulmasını eleştiren Bülbül, "Mesele çatı aday ya da Abdullah Gül meselesi değil. Mesele CHP'lilerin iradesi dışında başka yerlerde pişen yemeklerin önlerine konulması ve CHP'lilerin bu durumu kabul etmeleridir." dedi.