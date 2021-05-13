Ali Babacan'ın ihanet itirafına bir tepki de MHP'li Muhammed Levent Bülbül'den: Bu adama ne denir ki!

"BU ADAMA NE DENİR Kİ! SADAKATLE MİLLETE HİZMET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Ali Babacan'ın, henüz AK Parti'de aktif vekilken Abdullah Gül'ün adaylığı için çaba sarf ettiğini itiraf etmesini 'ihanet' olarak yorumlayan Bülbül şöyle konuştu:

Beraber mücadele ettiği kişilere bile sadakat hissetmeyen, bağlı olmayan kişiye, bu adama ne denir ki! Böyle bir şahsın; millete, memlekete, milli politikalara, milletin sıkıntılarına karşı emin bir tavır içinde olması, millete sadakatle görevini yerine getirmesi mümkün değildir.