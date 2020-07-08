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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kent merkez ile ilçelerdeki 105 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz." uyarısında bulunmuştu.

08.07.2020 18:45 - Son Güncelleme: 08.07.2020 18:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





