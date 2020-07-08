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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kent merkez ile ilçelerdeki 105 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz." uyarısında bulunmuştu.
08.07.2020 18:45
- Son Güncelleme: 08.07.2020 18:52
Şanlıurfa'da kent merkez ile ilçelerdeki 105 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 105 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.
BAKAN KOCA UYARMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz." uyarısında bulunmuştu.