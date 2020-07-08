Haberler Galeri Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kent merkez ile ilçelerdeki 105 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz." uyarısında bulunmuştu.

08.07.2020 18:45 - Son Güncelleme: 08.07.2020 18:52
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!

Şanlıurfa'da kent merkez ile ilçelerdeki 105 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 105 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!

BAKAN KOCA UYARMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz." uyarısında bulunmuştu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bugün 105 ev karantinada!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul Havalimanı'nın metro hattında çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı!
İstanbul Havalimanı'nın metro hattında çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı!