İstanbul Havalimanı'nın metro hattında çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı!

Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 kmsaat olup, istasyonlar ve güzergâh, araçların 4'lü veya 8'li diziler halinde işletilmesine imkan tanıyacak şekilde tasarlanarak günlük 600 bin yolcu kapasitesi sağlanması bekleniyor. Hattın ilk önce daha kısa bir süre test için sürücülü olarak ardından sürücüsüz olarak kullanılması planlanıyor..