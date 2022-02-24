SON DAKİKA I Bombardıman başladı! İşte Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği anlar...
Son dakika... Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, 'Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek' dedi. Rusya, Ukrayna'ya 6 bölgeden operasyon başlattı. Ukrayna'nın tamamını tehdit eden saldırıya tepkiler ise çığ gibi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00'da Rus ordusunun Kırım'dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İşte Rusya'nın harekat başlattığı bölgeler...
24.02.2022 10:01 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:14
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu