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Haberler Güncel SON DAKİKA I Bombardıman başladı! İşte Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği anlar...

SON DAKİKA I Bombardıman başladı! İşte Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği anlar...

Son dakika... Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, 'Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek' dedi. Rusya, Ukrayna'ya 6 bölgeden operasyon başlattı. Ukrayna'nın tamamını tehdit eden saldırıya tepkiler ise çığ gibi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00'da Rus ordusunun Kırım'dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İşte Rusya'nın harekat başlattığı bölgeler...

24.02.2022 10:01 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:14
SON DAKİKA Rusya’nın Ukrayna’ya işgal başlattığı noktalar! Birçok bölge bombardıman altında! İşte o harita...

Donbas'ta günlerdir süren gerginlik sonrası Rusya, Ukrayna'ya savaş başlattı.

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SON DAKİKA Rusya’nın Ukrayna’ya işgal başlattığı noktalar! Birçok bölge bombardıman altında! İşte o harita...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

SON DAKİKA Rusya’nın Ukrayna’ya işgal başlattığı noktalar! Birçok bölge bombardıman altında! İşte o harita...

Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlerken Ukrayna Savunma Bakanlığı "Tüm askeri hava limanlarımız saldırı altında" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA Rusya’nın Ukrayna’ya işgal başlattığı noktalar! Birçok bölge bombardıman altında! İşte o harita...

İŞTE OPERASYONUN BAŞLADIĞI BÖLGELER

Rusya birçok noktadan işgale başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı alanlar. Lviv, Kiev, Kharkiv, Odessa, Donetsk, Luhans

SON DAKİKA Rusya’nın Ukrayna’ya işgal başlattığı noktalar! Birçok bölge bombardıman altında! İşte o harita...

Ukrayna genelinde bildirilen Rus saldırıları da haritaya yansıdı.

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