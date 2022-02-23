İzmir'de nefes kesen anlar! Jandarma, polis ve sahil güvenlik... Hepsi harekete geçti
İzmir Çeşme'de jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri ortaklığında tatbikat düzenlendi. Tatbikat kapsamında gemiyi ele geçiren teröristler etkisiz hale getirilerek, yerleştirilen bombalar imha edildi.
23.02.2022 16:38 - Son Güncelleme: 23.02.2022 16:39
Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'nda, 'Limana terörist sızma ve gemiyi ele geçirme' ismiyle düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 3 terörist limana sızıp burada demirli bulunan 'Ulusoy-14' isimli gemiyi ele geçirerek, mürettebatı rehin aldı.