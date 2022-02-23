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İzmir'de nefes kesen anlar! Jandarma, polis ve sahil güvenlik... Hepsi harekete geçti

İzmir Çeşme'de jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri ortaklığında tatbikat düzenlendi. Tatbikat kapsamında gemiyi ele geçiren teröristler etkisiz hale getirilerek, yerleştirilen bombalar imha edildi.

23.02.2022 16:38 - Son Güncelleme: 23.02.2022 16:39
İzmir’de nefes kesen anlar! Jandarma, polis ve sahil güvenlik... Hepsi harekete geçti

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri ortak tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği gemiyi ele geçiren teröristler etkisiz hale getirilerek, yerleştirilen bombalar imha edildi.

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İzmir’de nefes kesen anlar! Jandarma, polis ve sahil güvenlik... Hepsi harekete geçti

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çeşme'de ortak tatbikat düzenlendi.

İzmir’de nefes kesen anlar! Jandarma, polis ve sahil güvenlik... Hepsi harekete geçti

Olası terör saldırılarına karşı hazırlıklı olmayı hedefleyen tatbikatı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel takip etti.

İzmir’de nefes kesen anlar! Jandarma, polis ve sahil güvenlik... Hepsi harekete geçti

Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'nda, 'Limana terörist sızma ve gemiyi ele geçirme' ismiyle düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 3 terörist limana sızıp burada demirli bulunan 'Ulusoy-14' isimli gemiyi ele geçirerek, mürettebatı rehin aldı.

İzmir’de nefes kesen anlar! Jandarma, polis ve sahil güvenlik... Hepsi harekete geçti

Gemi kaptanının alarm vermesi üzerine harekete geçen ekipler, teröristlerin patlayıcı yerleştirdiği gemiye operasyon düzenledi.

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