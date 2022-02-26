Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı şiddetlendi! Kiev bombardıman altında: Apartman böyle bombalandı
Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında 3'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Kiev yakınlarındaki Zhuliany Havaalanı'nın füzeyle vurulduğunu duyurulurken, Kiev belediyesinden yapılan açıklamada sivillerin yaşadığı bir binanın da isabet aldığı bilgisi geçildi. İşte binanın vurulduğu anlar...
26.02.2022 10:47 - Son Güncelleme: 26.02.2022 10:47
Reuters, Kiev yakınlarındaki Zhuliany Havaalanı'nın füzeyle vurulduğunu duyururken, Kiev belediyesinden yapılan açıklamada sivillerin yaşadığı bir binanın da isabet aldığı bilgisi geçildi.