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Haberler Güncel Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı şiddetlendi! Kiev bombardıman altında: Apartman böyle bombalandı

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı şiddetlendi! Kiev bombardıman altında: Apartman böyle bombalandı

Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında 3'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Kiev yakınlarındaki Zhuliany Havaalanı'nın füzeyle vurulduğunu duyurulurken, Kiev belediyesinden yapılan açıklamada sivillerin yaşadığı bir binanın da isabet aldığı bilgisi geçildi. İşte binanın vurulduğu anlar...

26.02.2022 10:47 - Son Güncelleme: 26.02.2022 10:47
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı şiddetlendi! Kiev bombardıman altında: Apartman böyle bombalandı

Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı şiddetlendi! Kiev bombardıman altında: Apartman böyle bombalandı

Reuters, Kiev yakınlarındaki Zhuliany Havaalanı'nın füzeyle vurulduğunu duyururken, Kiev belediyesinden yapılan açıklamada sivillerin yaşadığı bir binanın da isabet aldığı bilgisi geçildi.

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı şiddetlendi! Kiev bombardıman altında: Apartman böyle bombalandı

Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların sinyalini verdiler.

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı şiddetlendi! Kiev bombardıman altında: Apartman böyle bombalandı

Rus ordusu sivillerin yaşadığı apartmanı bombaladı.

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı şiddetlendi! Kiev bombardıman altında: Apartman böyle bombalandı

İşte o anlar...

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