Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan doğum günü mesajı yağdı: Milletin adamı 68 yaşında!
26 Şubat 1954'te doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı. Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.
26 Şubat 1954'te doğan Başkan Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabb'im sizi başımızdan eksik etmesin." notuyla Başkan Erdoğan'a mesajların yer aldığı videoyu paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "İyikiDoğdunMilletinAdamı", "MilleteAdananÖmür" etiketleriyle paylaştığı mesajında, "Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bugün kararsız değiliz. Bugün güçsüz değiliz ve bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.