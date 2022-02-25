Rusya - Ukrayna savaşı gündeme getirdi! Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? 19, 20 ve 21. madde...
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 9 Kasım 1936'da yürürlüğe giren Montrö Sözleşmesi'ni gündeme getirdi. Ukrayna makamları 19. madde kapsamında Türkiye'den Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılmasını istedi. Konuya ilişkin Türk makamlardan yapılan açıklamada sözleşmenin tereddütsüz uygulanacağı kaydedildi ve "Gelişmelere göre savaş gemilerinin geçişini sınırlandırabiliriz" açıklaması yapıldı. Öte yandan sözleşmede yer alan "Savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üslerine dönme talebi olursa izin verilir" maddesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin merak edilen tüm detaylar...
25.02.2022 18:47 - Son Güncelleme: 25.02.2022 18:55