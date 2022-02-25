Vav TV İzle
Haberler Güncel Rusya - Ukrayna savaşı gündeme getirdi! Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? 19, 20 ve 21. madde...

Rusya - Ukrayna savaşı gündeme getirdi! Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? 19, 20 ve 21. madde...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 9 Kasım 1936'da yürürlüğe giren Montrö Sözleşmesi'ni gündeme getirdi. Ukrayna makamları 19. madde kapsamında Türkiye'den Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılmasını istedi. Konuya ilişkin Türk makamlardan yapılan açıklamada sözleşmenin tereddütsüz uygulanacağı kaydedildi ve "Gelişmelere göre savaş gemilerinin geçişini sınırlandırabiliriz" açıklaması yapıldı. Öte yandan sözleşmede yer alan "Savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üslerine dönme talebi olursa izin verilir" maddesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr
25.02.2022 18:47 - Son Güncelleme: 25.02.2022 18:55
Rusya - Ukrayna savaşı gündeme getirdi! Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? 19, 20 ve 21. madde...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı saldırı emrini verdi. Bu gelişmelerin ardından başta ülkenin başkenti Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok noktasında patlama sesleri duyuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya - Ukrayna savaşı gündeme getirdi! Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? 19, 20 ve 21. madde...

Öte yandan kuşatmanın 2. gününde Rus askerlerinin Kiev'e doğru ilerlediği gözlemlendi.

Rusya - Ukrayna savaşı gündeme getirdi! Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? 19, 20 ve 21. madde...

Gelişmelerin üzerine Kiev Belediye Başkan, şehrin savunma aşamasına geçtiğini duyurdu.

Rusya - Ukrayna savaşı gündeme getirdi! Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? 19, 20 ve 21. madde...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de gündeme getirdi.

Rusya - Ukrayna savaşı gündeme getirdi! Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? 19, 20 ve 21. madde...
SON DAKİKA