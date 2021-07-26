SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de sel! 6 kişi öldü 50'ye yakın yapı yıkıldı 3 kişi kayıp

Arhavi'de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışması sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar ise su tankerleri ile yıkanıyor.