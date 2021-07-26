Vav TV İzle

SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de sel! 6 kişi öldü 50'ye yakın yapı yıkıldı 3 kişi kayıp

Son dakika haberleri... Rize ve Artvin'de yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin, izleri silinmeye çalışılıyor. 2 kentte 4 bini aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor, alt ve üst yapılar yenileniyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Rize'de 2, Artvin'de selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

DHA
26.07.2021 12:55 - Son Güncelleme: 26.07.2021 13:10
SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de sel! 6 kişi öldü 50'ye yakın yapı yıkıldı 3 kişi kayıp

Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin, sel ve heyelanlarla mücadele ediyor. Rize'de 14 Temmuz'da 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışının ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi kayboldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de sel! 6 kişi öldü 50'ye yakın yapı yıkıldı 3 kişi kayıp

Artvin'de de 22 Temmuz'da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi'de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de sel! 6 kişi öldü 50'ye yakın yapı yıkıldı 3 kişi kayıp

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de sel! 6 kişi öldü 50'ye yakın yapı yıkıldı 3 kişi kayıp

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
Sel afetinin vurduğu Arhavi'de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de sel! 6 kişi öldü 50'ye yakın yapı yıkıldı 3 kişi kayıp

Arhavi'de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışması sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar ise su tankerleri ile yıkanıyor.