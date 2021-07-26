SON DAKİKA: Rize ve Artvin'de sel! 6 kişi öldü 50'ye yakın yapı yıkıldı 3 kişi kayıp
Son dakika haberleri... Rize ve Artvin'de yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin, izleri silinmeye çalışılıyor. 2 kentte 4 bini aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor, alt ve üst yapılar yenileniyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Rize'de 2, Artvin'de selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.
26.07.2021 12:55
- Son Güncelleme: 26.07.2021 13:10
SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
Sel afetinin vurduğu Arhavi'de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.