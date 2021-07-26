Dünyada eşi benzeri yok! TCG Bayraktar'ın içi ilk kez görüntülendi!

İNSANİ YARDIM

TCG Bayraktar, 560 personel ile ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor, 7 bin 500 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat, lojistik görev fonksiyonları bulunan gemi ihtiyaç halinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor. Gemi ayrıca 2 metreye kadar sığ suya kapak atarak çıkarma yapabiliyor.