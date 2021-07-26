Dünyada eşi benzeri yok! TCG Bayraktar'ın içi ilk kez görüntülendi!
Dünyada eşi benzeri olmayan yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'ın içi ilk kez görüntülendi. TCG Bayraktar, gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüşebilen reviri, insani yardım ve afet durumlarında göreve hazır konumda.
26.07.2021 11:09
- Son Güncelleme: 26.07.2021 12:27
Sınıfında dünyanın en büyüğü olan, yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
Mavi Vatan'ın savunucularından biri olan, 20 tank taşıyabilen, 4 LCVP çıkarma aracına sahip ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi.
İNSANİ YARDIM
TCG Bayraktar, 560 personel ile ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor, 7 bin 500 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat, lojistik görev fonksiyonları bulunan gemi ihtiyaç halinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor. Gemi ayrıca 2 metreye kadar sığ suya kapak atarak çıkarma yapabiliyor.