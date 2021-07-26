Okullar 6 Eylül’de açılacak mı? Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? MEB açıklaması geldi!
Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Koronavirüs vaka sayısında yükseliş yaşanmasıyla birlikte kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Öğrenciler ve aileler için gündemde yer alan konulardan birisi de okulların açılacağı tarih oldu. Yüz yüze eğitimde erteleme olup olmayacağı da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; daha önce yaptığı açıklamalarda okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurmuştu. Peki; okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Yüz yüze eğitim ertelenecek mi?
Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından gözler yeni önlemlere çevrildi. Son günlerde yeni önlemlerin alınabileceğine ilişkin ortaya atılan iddialar arasında okullardaki eğitimin ertelenmesi de gündemde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarına göre okulların açılış tarihi 6 Eylül olarak belirlenmişti. Peki; okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? İşte detaylar!
OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?
Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına yönelik yeni bir açıklama geldi. Selçuk, "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın." dedi.