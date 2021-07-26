Okullar 6 Eylül’de açılacak mı? Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? MEB açıklaması geldi!

OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına yönelik yeni bir açıklama geldi. Selçuk, "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın." dedi.