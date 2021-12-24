Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, oyunları bir bir bozdu! Birçok hizmet milletin hayatına damga vurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, oyunları bir bir bozdu. 2023'ten sonra 2053 planlarını ortaya koydu. Dev projeler hizmete sunuldu. Hem yer hem gök, milli ve yerli imzalarla doldu. Köprüler, yollar, havaalanları, şehir hastaneleri, 83 milyonun hayatına damga vurdu. Kanal İstanbul için ilk kazma vurulurken milli gemimiz vira bismillah deyip seyre durdu. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, gururumuz oldu. Türk SİHA'ları, İHA'ları dosta güven verirken düşmanı korkuttu. Fezaya çıkan uydularımız ise Türk düşmanlarının uydusunu bozdu. Fakat durmak yok yola devam. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için derlediği Türkiye'nin 2022 vizyonu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, oyunları bir bir bozdu. 2023'ten sonra 2053 planlarını ortaya koydu. Dev projeler hizmete sunuldu. Hem yer hem gök, milli ve yerli imzalarla doldu. Köprüler, yollar, havaalanları, şehir hastaneleri, 83 milyonun hayatına damga vurdu. Kanal İstanbul için ilk kazma vurulurken milli gemimiz vira bismillah deyip seyre durdu. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, gururumuz oldu. Türk SİHA'ları, İHA'ları dosta güven verirken düşmanı korkuttu. Fezaya çıkan uydularımız ise Türk düşmanlarının uydusunu bozdu. Fakat durmak yok yola devam. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için derlediği Türkiye'nin 2022 vizyonu...
ROBOTLARIN ÇAĞI
Endüstri 4.0 ya da 4. sanayi devrimi denilen süreç çoktan başladı. 2011'de Almanya'da adı kondu, şimdilerde birçok ülkede iş dünyası, bilişim sektörü, mühendisler, akademisyenler, ekonomistler, siyasetçiler bu süreci anlama ve adapte olmaya çalışıyor.
İNSANSIZ fabrikalar, akıllı şehirler, evler, kişiye özgü üretilen ürünler, çalışma saatlerinin daha da aşağıya çekilmesi, insanın kas gücü yerine beyin gücünden yararlanılması, 3D yazıcıların üreteceği organların nakilleri, insan ömrünün daha da uzaması, şimdi de adı konmamış yepyeni meslekler geliyor.
PEKİ işçilere ne olacak? Üretime katılan robotlar, yapay zeka, makinelerin birbiriyle iletişim halinde olması, her türlü sistemin uyum içinde koordineli bir şekilde çalışmasına olanak sağlayacak. Hayatlarımız şimdikinden hiç olmadığı kadar farklı olacak. Ama mesela giyilebilir teknoloji ürünleri nedeniyle her şeyimizin kayıt altına alınacak ve bu veriler ise büyük bir hafızada toplanacak.
İNSANSIZ FABRİKALAR
Endüstri 4.0 sayesinde insansız fabrikalar hedefleniyor. Aslında bunun altında Batı'nın Doğu'ya ya da gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere kaptırdığı endüstriyel üretim üstünlüğünü yeniden kazanma amacı var. Küreselleşme sürecinde ucuz işgücü nedeniyle üretimi gelişmekte olan ülkelere kaydıran Batı, bu sürecin sonucunda üretim üstünlüğü kaybetti.
YAZICIDAN HEM AYAKKABI HEM KARACİĞER...
Endüstri 4.0'ın hedefi şimdiki gibi herkese standart ürünler üretmek yerine kişiye özel ürünleri seri bir şekilde üretmek. Nedir kişiye özel ürünler derseniz, bir örnekle açıklayalım: Herkesin TV izleme alışkanlığı farklı. Siz yeni bir TV almak isteyince izleme açınız, mesafeniz, göz bozukluğunuz incelenecek (ki bu bir önceki TV'nizin hafızasında var olacak zaten) ve sizin alışkanlıklarınıza uygun bir TV üretilecek. Ya da rengini, tipini, ihtiyacınıza göre bagaj büyüklüğünü, koltuk özelliklerini sizin seçtiğiniz bir arabayı fabrika üretecek. Ki ayakkabılar üretilmeye başlandı bile. Tabii bunlar günlük ihtiyaçlarınız için. Prof. Dr. Ümit Özlale, bu sürecin daha büyük ve şaşırtıcı gelişmelere gebe olduğunu söylüyor ve "Mesela 10 yıl sonra 3D yazıcılardan çıkma karaciğerlerin insanlara naklini konuşuyor olacağız" diyor.
YUMUŞAK KARNI İSTİHDAM
Peki fabrikalarda robotlar, makineler çalışınca orada çalışan insanlara ne olacak? Yani Endüstri 4.0'ın yumuşak karnı istihdam meselesi mi? Bu konuda farklı yaklaşımlar var. Ersoy istihdam sorununun çözüleceğini düşünüyor:
"Şimdi en erken 30 yıl içinde fabrikalarda insan sayısı kademeli olarak azalacak. Bu yıllar içinde benim gibi kır saçlı jenerasyon köşeye çekilecek. Yeni gelen jenerasyon zaten bu endüstriye göre eğitilip yetiştirilecek. Mesela kodlama yapamayan kalmayacak."
İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, hayatımızı tamamen değiştirdi. Bu durum iş hayatını bile etkiledi Artık öğretmenlik, bankacılık popülaritesini kaybetti. Teknoloji artık mesleklerin merkezine yerleşti. Oxford Üniversitesi, 10 yıl sonra birçok iş kolunun otomatik olarak yok olacağını söyledi. Popülerleşmesi gereken mesleklerse şöyleydi:
AKTÜERYA UZMANI: Finansal acıdan risk değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirmeleri yaparken; ölüm, yaralanma, hastalanma, sakatlanma ya da emeklilik gibi durumların yanında hırsızlık, kazalar, deprem, sel ya da yangın gibi afetleri de göz önünde bulundurur.
EPİDEMİYOLOG: İçinde bulunulan toplumda ortaya çıkabilecek hastalıkları ve buna bağlı sağlık koşullarını araştırır.
MOBİL UYGULAMA VE OYUN GELİŞTİRİCİSİ: Teknolojiyle birlikte hayatımıza giren bu meslekte alışverişten oyuna, güvenlikten bankacılık işlemlerine, sağlıktan müzik dinlemeye kadar birçok farklı alanda hizmet sağlanır.
ENDÜSTRİYEL VERİ BİLİMCİ:
Endüstriyel anlamda verilerin toplanmasını ve bu veriler ılığında analizler yapılasını sağlar. Bu meslek grubu özellikle online alışverişin yükselmesi sebebiyle geleceğin popüler meslekleri içinde yer alacak...
VERİ DEDEKTİFİ: Teknolojiden ve internet ağlarından elde edilen bilgileri çözümleyerek ilgili kişi ya da kurumlara aktaracak. Çeşitli şirketler, doğru pazarı analiz edebilmek için bu teknolojiden yararlanıyor. Ancak çok fazla zaman ve para harcıyor. Veri dedektifliği sayesinde şirketler para ve zaman tasarrufuna gidebilecek.
VERİ GÜVENLİĞİ UZMANI: Teknolojiyle birlikte hayatımıza giren siber saldırılardan korunmada, veri güvenliği büyük önem taşıyacak. Bu tip saldırılar için önleyici çalışmalar yapmak, önemli bilgileri gizlemek ya da gerekli görüldüğü koşullarda ortadan kaldırmak veri güvenliği uzmanlarının işi olacak.
E-SPOR KOÇU: Gelecekte, spor müsabakaları da teknolojiyle entegre hale gelecek. Çeşitli oyun turnuvaları, internet üzerinden gerçekleşecek. E-spor koçlarıyla sporcuların gerekli motivasyonu edinebilmelerimi, sürdürebilmelerimi ve rekabet koşullarına uyum sağlayabilmelerini sağlayacak.
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI: Günümüzde olduğu kadar gelecekte de popülerliğini koruyacak. Bordrolama, maaş belirlemeleri, motivasyon, iş yükünü düzenleme, etkinlik düzenleme gibi organizasyonları yönetirken aynı zamanda işe alım ve iş akdi feshi gibi işlemleri de yürütecek.