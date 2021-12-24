Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, oyunları bir bir bozdu! Birçok hizmet milletin hayatına damga vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, oyunları bir bir bozdu. 2023'ten sonra 2053 planlarını ortaya koydu. Dev projeler hizmete sunuldu. Hem yer hem gök, milli ve yerli imzalarla doldu. Köprüler, yollar, havaalanları, şehir hastaneleri, 83 milyonun hayatına damga vurdu. Kanal İstanbul için ilk kazma vurulurken milli gemimiz vira bismillah deyip seyre durdu. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, gururumuz oldu. Türk SİHA'ları, İHA'ları dosta güven verirken düşmanı korkuttu. Fezaya çıkan uydularımız ise Türk düşmanlarının uydusunu bozdu. Fakat durmak yok yola devam. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için derlediği Türkiye'nin 2022 vizyonu...

ROBOTLARIN ÇAĞI

Endüstri 4.0 ya da 4. sanayi devrimi denilen süreç çoktan başladı. 2011'de Almanya'da adı kondu, şimdilerde birçok ülkede iş dünyası, bilişim sektörü, mühendisler, akademisyenler, ekonomistler, siyasetçiler bu süreci anlama ve adapte olmaya çalışıyor.