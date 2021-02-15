SON DAKİKA: PKK'yı HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

İlçe merkezinde kötü görüntü ve kokuya neden olan Yüksekova Deresi'ni ıslah ederek, çevresini vatandaşların dinlenebileceği yeşil alana dönüştüren belediye, temiz ve kesintisiz içme suyu için bölgenin en modern su arıtma tesislerinden birini tamamlayarak hizmete aldı.

Yolları asfaltla buluşturup, kaldırımları yenileyerek ilçeyi modern bir görünüme kavuşturan belediye, ilçe halkının gönlüne dokunan sosyal projelerle devletin şefkatini vatandaşlara hissettirdi.