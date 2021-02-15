SON DAKİKA: PKK'yı HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK alçak eylemlerine devam ediyor. Hain terör örgütü son olarak Gara'da esir tuttukları 13 kişiyi şehit etti. PKK'nın siyasi kolu HDP ise her zamanki gibi bu katliama sessiz kaldı. HDP, bununla birlikte terör örgütünün güdümünde olan belediyelere kayyum atanmasından ise rahatsız. Bunun altında yatan neden ise kayyumlarla birlikte ilçe ve il merkezlerinin okul, cami gibi sosyal yapılar ve yeni binalarla bambaşka bir görünüme kavuşması ve bölgede yaşayan halkın rahat nefes alması. Doğu ve Güneydoğu'da halkı baskı altında tutmak isteyen PKK ile HDP ise bu nedenden dolayı kayyumlardan rahatsız.
İlçe merkezinde kötü görüntü ve kokuya neden olan Yüksekova Deresi'ni ıslah ederek, çevresini vatandaşların dinlenebileceği yeşil alana dönüştüren belediye, temiz ve kesintisiz içme suyu için bölgenin en modern su arıtma tesislerinden birini tamamlayarak hizmete aldı.
Yolları asfaltla buluşturup, kaldırımları yenileyerek ilçeyi modern bir görünüme kavuşturan belediye, ilçe halkının gönlüne dokunan sosyal projelerle devletin şefkatini vatandaşlara hissettirdi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AA muhabirine, ilçenin değişim ve dönüşümüyle ilgili çalışmalarda önemli mesafe aldıklarını söyledi.
Göreve başladıklarında ciddi bir imar problemiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Doğramacı, meralarda kaçak yapılaşmaya müsaade etmediklerini, birtakım yaptırımlar uyguladıklarını, bu sayede ruhsatlı ev ve iş yerlerinin sayısının arttığını belirtti.