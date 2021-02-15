İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! Katliamları hafızalardan silinmiyor! Bebek, çocuk, genç, yaşlı...
Hain terör örgütü PKK'nın Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit etmesinin ardından eli kanlı kalleşlerin geçmişteki katliamları akıllara geldi. Başkan Erdoğan, Gara'daki katliamın ardından yaptığı açıklamada "Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı" dedi. Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır." şeklinde konuştu. İşte bebek katili PKK'nın katliamları...
Pençe Kartal-2 Harekatı ile köşeye sıkışan PKK, Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı katletti. Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı" dedi.
Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır." şeklinde konuştu. İşte bebek katili PKK'nın katliamları...
Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından PKK'nın geçmişten günümüze yapmış olduğu katliamlar akıllara geldi. İşte eli kanlı terör örgütü PKK'nın sivil halkı hedef aldığı katliamları...
PINARCIK KATLİAMI
Takvimler 20 Haziran 1987'de Mardin'de kanlı yüzünü gösterdi terör örgütü...
Ömerli'ye bağlı Pınarcık Köyü'nü bastı PKK'lı teröristler..
Kadın, çocuk, genç yaşlı ayrımı yapmadan katlettiler...
16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişiyi öldürdüler.
Arkalarında kan, gözyaşı ve üstünden uzun yıllar geçse de bitmeyen bir acı bıraktılar..
ÇİFTEKAVAK MEZRASI KATLİAMI
21 Eylül 1987'de ise bir başka sivil katliamıyla gündeme geldi PKK..
Bu kez basılan yer Şırnak'ın Güneyce Köyü Çiftekavak Mezrası'ydı..
Tarihe kara bir leke olarak geçti o saldırı.
Çünkü görülmemiş bir vahşete imza atıldı...
2'si hamile 5'i kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti PKK.
MİLAN MEZRASI KATLİAMI
PKK'nın 1987 yılındaki katliam serisi Milan mezrasıyla devam etti.
Takvim yaprakları 18 Ağustos'u gösterirken kanlı örgüt Eruh'a bağlı Milan mezrasına saldırdı. Aralarında 3 ve 6 günlük bebeklerin de bulunduğu 25 sivili öldürdü.
Utanç katliamının ardından pişkin bir savunma yaptı PKK.
Yayın organlarından öldürdüğü çocuklar için "çete üyesi" ifadesini kullandı.