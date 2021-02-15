İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! Katliamları hafızalardan silinmiyor! Bebek, çocuk, genç, yaşlı...

Pençe Kartal-2 Harekatı ile köşeye sıkışan PKK, Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı katletti. Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı" dedi.

Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır." şeklinde konuştu. İşte bebek katili PKK'nın katliamları...

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından PKK'nın geçmişten günümüze yapmış olduğu katliamlar akıllara geldi. İşte eli kanlı terör örgütü PKK'nın sivil halkı hedef aldığı katliamları...