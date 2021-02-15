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Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde esneme seçenekleri var

Çarşamba günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alınacak. Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak. Başta lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü Beştepe'ye çevrildi. Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

15.02.2021 09:08 - Son Güncelleme: 15.02.2021 09:08
Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde esneme seçenekleri var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan kabine toplantısının çarşamba günü Beştepe'de yapılması planlanıyor.

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Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde esneme seçenekleri var

Çarşamba günü AK Parti Ankara İl Kongresi'ne bizzat katılması planlanan Erdoğan'ın, aynı gün kabineye başkanlık etmesi de bekleniyor. Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde esneme seçenekleri var

İKİNCİ DOZ AŞILAMA ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde esneme seçenekleri var

Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde esneme seçenekleri var

Hürriyet'in haberine göre Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.