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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi

Gelen son dakika haberine göre, Yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın izini sürmek için harekete geçen dedektiflik bürosu çalışmalarını tamamladı.

20.08.2020 10:07 - Son Güncelleme: 20.08.2020 10:07
Son dakika... Peşindeki dedektifler adresini buldu! 'Tosuncuk'un hangi ülkede olduğu netleşti

2016 yılında 10 bin lira sermayeyle kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle katılımcılara yüksek kazanç vadederek yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yürütülen araştırma tamamlandı.

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Son dakika... Peşindeki dedektifler adresini buldu! 'Tosuncuk'un hangi ülkede olduğu netleşti

Son olarak Brezilya,Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği ve hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın adresi netleşti.

Son dakika... Peşindeki dedektifler adresini buldu! 'Tosuncuk'un hangi ülkede olduğu netleşti

ÖZEL DEDEKTİF TUTULDU
Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

Son dakika... Peşindeki dedektifler adresini buldu! 'Tosuncuk'un hangi ülkede olduğu netleşti

ÜÇ ÜLKEDE GİDİP GELDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın'ın izini sürmeye başlamış, Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü.

Son dakika... Peşindeki dedektifler adresini buldu! 'Tosuncuk'un hangi ülkede olduğu netleşti

ADRESİ NETLEŞTİ
Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

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