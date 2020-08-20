Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi

ÜÇ ÜLKEDE GİDİP GELDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın'ın izini sürmeye başlamış, Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü.