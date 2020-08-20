Haberler Galeri Güncel Koronavirüs yoğunluk haritaları kızardı! İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 haritalarında korkutan tablo...

Koronavirüs yoğunluk haritaları kızardı! İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 haritalarında korkutan tablo...

Türkiye'nin ilçe ilçe, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritasını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulaması, Kovid-19 vaka sayısı artış göstermeye devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Temmuz ve 19 Ağustos tarihlerine ait koronavirüs yoğunluk haritası karşılaştırıldı ve aradaki fark akıllara durgunluk verdi. İşte koronavirüs haritasındaki son dakika görüntüsü...

20.08.2020 11:42 - Son Güncelleme: 20.08.2020 11:42
Koronavirüs yoğunluk haritaları kızardı! İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 haritalarında korkutan tablo...

İşte İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz ve 19 Ağustos karşılaştırmalı tablosu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs yoğunluk haritaları kızardı! İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 haritalarında korkutan tablo...

İSTANBUL
1 Temmuz – Zeytinburnu / 19 Ağustos - Zeytinburnu

Koronavirüs yoğunluk haritaları kızardı! İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 haritalarında korkutan tablo...

1 Temmuz - Esenyurt /19 Ağustos - Esenyurt

Koronavirüs yoğunluk haritaları kızardı! İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 haritalarında korkutan tablo...

1 Temmuz – Maltepe /19 Ağustos - Maltepe

Koronavirüs yoğunluk haritaları kızardı! İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 haritalarında korkutan tablo...

1 Temmuz – Başakşehir/ 19 Ağustos - Başakşehir

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi