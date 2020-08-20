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Koronavirüs yoğunluk haritaları kızardı! İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 haritalarında korkutan tablo...

Türkiye'nin ilçe ilçe, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritasını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulaması, Kovid-19 vaka sayısı artış göstermeye devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Temmuz ve 19 Ağustos tarihlerine ait koronavirüs yoğunluk haritası karşılaştırıldı ve aradaki fark akıllara durgunluk verdi. İşte koronavirüs haritasındaki son dakika görüntüsü...

20.08.2020 11:42 - Son Güncelleme: 20.08.2020 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





