Denizin dibinde kaçak yapılaşmayla mücadele! Türkiye'de bir ilk yaşandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında kaçak yapılara savaş açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapılaşmayla mücadele de bir ilke imza attı. Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, metrelerce uzunluktaki denizin dibindeki duvarları dalgıçlar yardımıyla tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Zodyak botla gittikleri bölgede denizin altında izinsiz yapıldığı belirlenen duvarları tespit ederek görüntü ve fotoğraf aldılar. Dalgıçların deniz altında yaptığı, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin ise karadan yaptığı tespitler sonrasında Bodrum Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında cezai işlem başlatılacağı bildirildi. Takvim.com.tr'den Kenan Gürbüz'ün özel haberi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında kaçak yapılara savaş açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapılaşmayla mücadele de Bodrum'da bir ilke imza atı ve denizin dibindeki duvarları dalgıçlar yardımıyla tespit etti.
Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçti.
Milas'ın Güllük Limanından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ile hareket ederek bölgeye gelen ve 10 kişiden oluşan ekip, uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleleri, dolgu ile yapılmış plajları ve duvar örülü sahillerde, incelemelerde bulundular.
DENİZALTINDA KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELE…
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla Pina yarımadasına gelen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahilleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, sahil güvenlik botunun üzerinden bölgeyi görüntülerdiler.
Adada bulunan bir otelin denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü inceleme yapan ekipler tarafından belirlendi.
DALGIÇLAR GÖRÜNTÜ ALDI…
Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, metrelerce uzunluktaki denizin dibindeki duvarların tespiti için Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçları görevlendirdi. Özel eğitimli dalgıçlar, zodyak botla gittikleri bölgede denizin altında izinsiz yapıldığı belirlenen duvarları tespit ederek görüntü ve fotoğraf aldılar.