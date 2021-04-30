RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler gece boyunca uçtu

Son dakika haberleri... Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Yıldırım Pençe Şimşek ve Eren-13 Cudi-Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik yaşanıyor. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı.

30.04.2021 11:00 - Son Güncelleme: 30.04.2021 11:00
SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterle gece boyunca uçtu

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonları ile 'Eren Cudi-Besta' operasyonlarının yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik sürüyor.

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SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterle gece boyunca uçtu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının ardından dün İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonunun başlatıldığı Şırnak'ta askeri hareketlilik devam ediyor.

SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterle gece boyunca uçtu

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı.

SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterle gece boyunca uçtu

'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonlarında şu ana kadar 42 terörist, etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçleri, mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklarını da tek tek imha ediyor.

SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterle gece boyunca uçtu

Mehmetçik, her sığınak, barınak ve mağaraya girerek, teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar, komandolar tarafından tahrip edilerek, kullanılamaz hale getiriliyor.