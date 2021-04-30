SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik! Helikopterler gece boyunca uçtu
Son dakika haberleri... Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Yıldırım Pençe Şimşek ve Eren-13 Cudi-Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik yaşanıyor. Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı.
30.04.2021 11:00
- Son Güncelleme: 30.04.2021 11:00